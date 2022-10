Bezirkpokal-Finale der Senioren Ü32 am Montag in Neuler

Erstmals seit der Einführung einer AH-Verbandsspielrunde im Jahr 1980, findet in diesem Jahr zum ersten Mal eine Pokalrunde statt. Nachdem im Frühjahr die Punktspielrunde ausgespielt wurde, bei der sich die Teilnahme an Mannschaften nach zweijähriger Coronazwangspause in Grenzen hielt, führte man für den Herbst eine Pokalrunde ein - mit dem Hintergedanken wieder mehr Mannschaften zur Teilnahme an einem geregeltem Spielbetrieb anzuregen. Die Resonanz für die erste Auflage war zwar beschaulich, aber aller Anfang ist schwer. Zur Freude der Beteiligten meldeten sich für diesen Pokal auch Mannschaften aus dem Heidenheimer Raum. Im vergangenen Jahr nahmen von dort keine Mannschaften an den Verbandsspielen teil. Böbingen, Heubach, Mergelstetten, Sontheim, Westhausen, Hofherrnweiler und Neuler waren somit die Probanden für die Pokalrunde. Für das Endspiel qualifizierten sich der Gastgeber TV Neuler und der FV Sontheim. Das Spiel findet an diesem Montag um 19 Uhr in Neuler statt.

Am kommenden Donnerstag um 19 Uhr findet der nächste Staffeltag im Vereinsheim der TSG Hofherrnweiler statt. Hier besteht die Möglichkeit sich Infos zur Planung für das kommende Jahr einzuholen.