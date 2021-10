Bewohner finden in alter Villa ein schickes Zuhause

Fast ein Jahr lebten die Bewohner der Außenwohngruppe Bohlstraße in Aalen auf einer Baustelle. Die Samariterstiftung Behindertenhilfe Ostalb hat die Räume der Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderungen umfassend modernisiert. Jetzt erstrahlt die alte Villa in neuem Glanz.

„Was lange währt, wird endlich wahr“, umschrieb Regionalleiter Michael Schubert beim Einweihungsfest die anstrengenden Monate, die hinter den Männern und Frauen liegen. Die Umbauarbeiten in dem alten Gebäude stellten Bewohner und Mitarbeitende der Behindertenhilfe Ostalb vor große Herausforderungen. Lärm und Schmutz waren an der Tagesordnung. Hinzu kam die Belastung durch die Pandemie, die von allen Betroffenen ohnehin schon viel abverlangte. „Chapeau“, lobte Schubert sie dafür.

1991 hat die Samariterstiftung Behindertenhilfe Ostalb die Außenwohngruppe für Menschen mit Unterstützungsbedarf in der Bohlstraße eingerichtet. Damals lebten dort 13 Männer und Frauen, die tagsüber in der Werkstatt an der Hochbrücke arbeiteten oder in der Förder- und Betreuungsgruppe betreut wurden. Einige teilten sich ein Zimmer. Doch die Landesheimbauverordnung setzte neue Standards. Die Größe der Zimmer ist darin genauso festgelegt, wie die grundsätzliche Einzelbelegung.

Deshalb plante das Aalener Architekturbüro Liebel die Modernisierung der Räume. „Ich bin stolz darauf, dass wie die meisten Bauarbeiten mit dem Handwerkerservice unserer Inklusionsfirma INTEG GmbH bewältigen konnten“, betonte Michael Schubert. Der Handwerkerbetrieb, in dem Menschen mit und ohne Behinderung arbeiten, realisierte den Umbau. So entstanden in der alten Villa acht geräumige und lichtdurchflutete Einzelzimmer, einige sogar mit Balkon. Außerdem wurden die Badezimmer modernisiert. Im Erdgeschoss befindet sich das gemeinsame Wohn- und Esszimmer mit Küche.

Die Außenwohngruppe ermöglicht Menschen mit Behinderung ein auf ihren individuellen Unterstützungsbedarf angepasstes Leben mit größtmöglicher Selbstbestimmung und in zentraler Lage in die Aalener Innenstadt. „Ich finde es richtig und gut, dass viele Menschen diese alte Villa gemeinsam mit Leben füllen“, erklärte die Sozialdezernentin des Ostalbkreises, Julia Urtel. Sie lobte die Samariterstiftung für ihr innovatives Engagement, um Menschen mit Behinderung möglichst zentral gelegene Wohnformen anzubieten.

„Sie erhalten ein neues Haus zum Wohlfühlen“, freute sich der Bewohnerbeirat Dominik Ifland, der die großen, schönen Zimmer lobte. Die Bereichsleiterin Wohnen, Gisela Graf-Fischer, hob die Geduld und das Durchhaltevermögen aller Beteiligten hervor. Sie dankte allen Mitarbeitenden im Team von Ulla Hoops-Koch, die mit großen Einsatz das Leben auf der Baustelle gestaltet haben. „Menschen mit kleinen und großen Handicaps geben einander ein Zuhause“, unterstrich Stadtpfarrer Bernhard Richter, bevor er die Räume und ihre Bewohner segnete. „Die Geduld und der lange Atem haben sich gelohnt.“