Bewegender und liebevoller Abschied für Marco Frey

Mit einem Gottesdienst im Gemeindehaus und anschließendem Ständerling und bunten Beiträgen ist Pfarrer Marco Frey aus Aalen verabschiedet worden. So charmant und vielfältig wie seine Art und Tätigkeiten im Pfarramt hier waren, gestalteten sich auch der Gottesdienst und die Beiträge.

Im Gottesdienst, der von den Konfi 3-Kindern und Team-Verantwortlichen mitgestaltet wurde, sind zwei Kinder getauft worden. Folgerichtig war die Geschichte vom „Kämmerer aus Äthiopien“ die Grundlage für Pfarrer Freys letzte Predigt in Aalen. Konfi 3-Kinder erläuterten mit Bildern, was der Fisch als Symbol für die Christen bedeutet “ und trugen mit ihren Müttern Fürbitten vor.

Die Entpflichtung von seinen pfarramtlichen Aufgaben auf seiner bisherigen Pfarrstelle übernahm Dekan Ralf Drescher. Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst vom Gospel-Chor CHORazon unter der Leitung von Katharina Hutter. Zum Schluss widmete der Chor Frey ein Segenslied.

Nach einem Ständerling im Foyer ging es unter der Moderation des KGR-Vorsitzenden Thomas Hiesinger mit vielen Beiträgen durch alle Altersstufen über die 13 Jahre von Freys Wirken in Aalen. Seit 2006 war er Pfarrer an der Markuskirche, seit 2018 heißt die Pfarrstelle Stadtkirche-West.

Erfrischende Art wird fehlen

Freys Musikalität fand Widerhall in vielen schwungvollen Beiträgen: Der Kindergarten Sonnenhaus trug ein fröhliches Lied vor. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden hatten ihm ein T-Shirt bunt gestaltet, das sie ihm überreichten. Sie dankten ihm für seine erfrischende Art. Die von Frey gegründete Jugendkirche-Gruppe „ZAGG“ (Zusammen an Gott glauben) hatte eine witzige Fototafel gestaltet.

Voller Elan trug eine gemischte „Hüttfeld-Gruppe“ zusammen mit der Handpuppe Kimo, die in vielen Gottesdiensten Freys eine Rolle spielte, das Lied „Life is life“ vor. Bei Marco Frey kam es in vielen Konfi-3-Gottesdiensten vor. Diesmal hatte es eigens auf den Pfarrer umgeschriebene Zeilen. Schwungvoll sangen dabei Menschen von Jung bis Junggeblieben mit, denn Marco Frey ist ein Netzwerker. Alle waren in irgendeiner Form über Krippenspiele, Kinderkirche, Familiengottesdienste und weitere Aktivitäten um die frühere Markuskirche mit ihm und der Kirche in Kontakt gekommen und zeigten sich dafür sehr dankbar. Am Schluss klatschte der ganze Saal mit.

Das Team vom „Gottesdienst am Kocher“ im Gemeindehaus übergab ihm eine Schubkarre voll Brennholz für den Schwedenofen im künftigen Pfarrhaus: „Bei dir ist immer der Funke übergesprungen und du brennst für die Sache des Evangeliums! Mach weiter so!“ Die Aalener Pfarrerschaft besang in 13 Strophen für 13 Jahre Pfarrdienst in Aalen den Kollegen – sprechenderweise auf die Melodie von „Die Gedanken sind frei“.

Immer hungrig nach Neuem

Unter viel Applaus kamen dabei seine vielfältigen Talente in den pfarramtlichen Kernaufgaben, der Kinder-, Jugend- und Freizeitarbeit, in der Musik, der Schnelligkeit und Spontaneität zu Gehör. Die fünf Pfarrerinnen und Pfarrer wurden fein nuanciert von Thomas Haller am Flügel begleitet.

Für den Kirchengemeinderat übermittelte Thomas Hiesinger als dessen Vorsitzender Frey abschließend den großen Dank der evangelischen Kirchengemeinde Aalen. Viele gute Erfahrungen könne er in dem geschenkten Holzkorb mitnehmen. Er habe vieles ausprobiert und angeregt. Bei der Umsetzung sei er von vielen Menschen gerne unterstützt worden. „Du bist immer hungrig nach Neuem gewesen, wie das Evangelium zu den Menschen kommt“, sagte Hiesinger. Sogar auf hohe Berggipfel seien ihm einige bei der Skifreizeit in Hasliberg für die Predigt oben gefolgt. Ein dickes Fotoalbum kann samt schöner Erinnerungen in den nächsten Tagen mit Frey nach Oberkochen umziehen.