Bewaffneter Täter mit Zorro-Maske überfällt Spielcafé

Das Spielcafé Ambassador in der Reichsstädter Straße ist am Mittwochabend überfallen worden. Der derzeit noch unbekannte Täter betrat gegen 22.15 Uhr die Aalener Spielhalle, zog laut Polizeibericht unvermittelt vor der Kassenaufsicht eine Pistole, bedrohte den Angestellten und forderte Bargeld. Maskiert war der Mann mit einer schwarzen ZorroMaske. Nachdem ihm der Angestellte einige hundert Euro ausgehändigt hatte, verließ der Täter die Spielhalle und machte sich auf in Richtung Innenstadt. Die Polizei vermutet, dass sein Fluchtweg über den Östlichen Stadtgraben und die Rittergasse und dann Richtung Stuttgarter Straße führte.

Unbekannter hat blonde Haare

Am Donnerstagmorgen war die Kriminalpolizei vor Ort, um Fotos vom Tatort zu machen. Der Bruder des Besitzers habe nichts von der Tat mitbekommen, auch der Inhaber selbst, der nicht genannt werden möchte, sei während des Überfalls nicht in seinem Geschäft gewesen. Über den Vorfall habe ihn der bedrohte Angestellte per Telefon informiert. Als er wenig später in die Spielhalle gekommen sei, sei bereits die Polizei vor Ort gewesen und habe ihre Ermittlungen aufgenommen. Laut Polizei waren zum Zeitpunkt der Tat neben dem Angestellten noch mehrere Kunden im Raum, die den Überfall möglicherweise beobachtet haben. Auch die Flucht des Täters könnten einige Passanten gesehen haben, die auf den ersten Metern der Strecke unterwegs waren. Alle diese Personen können wichtige Zeugen sein, um die Tat aufzuklären, betont die Polizei.

Der Täter ist zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, laut Zeugenaussagen zwischen 22 und 25 Jahre alt und sprach hochdeutsch. Die schwarze Zorro-Maske, die er getragen hat, ließ die Stirn frei, hing über das Kinn nach unten und hatte unter den Augen einen roten Querstreifen. Nach Angaben der Zeugen sei unter der Maske ein blonder Haaransatz sichtbar gewesen. Der Mann trug ein graues Kapuzenshirt mit einem Front-Reißverschluss, darunter ein blaues T-Shirt, und er hatte Turnschuhe an.

Viereinhalb Jahre führt der Besitzer das Spielcafé in der Reichsstädter Straße. Noch nie sei es zu einer solchen Tat gekommen. Auch der Pressesprecher der Polizeidirektion, Bernard Kohn, betont, dass Fälle dieser Art in Aalen Gott sei Dank nicht so häufig vorkommen. Nichts desto Trotz möchte der Besitzer jetzt zeitnah Kameras installieren lassen.

Wer hat den Täter gesehen?

Die Polizei bittet Zeugen , sich bei der Kriminalpolizei unter Telefon 07361 / 5800 zu melden. Dazu zählt die Polizei unter anderem Gäste, die sich zum Zeitpunkt des Überfalls in dem Spielcafé aufgehalten haben. Diese sollen sich auch dann melden, wenn sie den Überfall selbst nicht beobachtet haben, aber zwischen 22 und 22.30 Uhr vor Ort waren. Darüber hinaus sollen sich Personen melden, die den flüchtenden Täter nach dem Überfall gesehen haben.

Zudem fragt die Polizei, wer einen Mann mit Zorro-Maske gesehen hat und dies bislang nicht mit dem Überfall in Verbindung bringen konnte.

Hat jemand den Täter kurz vor oder nach der Maskierung gesehen?

Wer kennt eine Person, auf welche die Täterbeschreibung passt?

Wer kennt jemanden, der eine Zorro-Maske mit einem roten Querstreifen besitzt?