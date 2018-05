Während der öffentlichen Mittagspause am 23. Februar hat der Ellwanger Künstler Peter Betzler einen vierteiligen Bilderfries zum Thema „Lebenswege“ begonnen. Knapp drei Monate später ist das Werk fertig. Vorgestellt wird das Werk nun in einer Vernissage am Mittwoch, 16. Mai, um 19 Uhr im Haus der katholischen Kirche.