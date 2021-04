Bettina Klaus-Einsiedel neue Konrektorin

Das Land Baden-Württemberg hat im Rahmen des Schulleiter-Stärkungspakets neue Konrektorate geschaffen. Auch an der Aalener Grauleshofschule. Das neue Konrektorat wurde jetzt vom Staatlichen Schulamt Göppingen mit Bettina Klaus-Einsiedel, bisher Lehrerin an der Gartenschule Ebnat, besetzt.

Bettina Klaus-Einsiedel studierte an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd das Lehramt an Grund- und Hauptschulen mit den Fächern Deutsch, Mathematik und Hauswirtschaft/Textiles Werken. Parallel hierzu belegte sie den Erweiterungsstudiengang „Frühe Bildung“. Ihren Vorbereitungsdienst absolvierte sie im Anschluss an der Talschule Wasseralfingen und dem heutigen Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Schwäbisch Gmünd. Es folgten Stationen an der Bühlschule in Giengen Giengen und schließlich an der Gartenschule Aalen-Ebnat. Dort fungierte sie unter anderem als Multimediaberaterin, sie gestaltete die Homepage neu und betreute das schulische Netzwerk sowie die digitalen Medien. Außerdem hatte sie die Aufgaben der Kooperationslehrerin inne. Und sie unterstützt das Schulamt als regionale Ansprechpartnerin für die Kooperation zwischen Kindertageseinrichtungen und Grundschulen als Leiterin der Arbeitsstelle Frühkindliche Bildung. Ihr Wissen und ihre Erfahrungen gab sie gerne als Mentorin an verschiedene Lehramtsanwärter weiter.