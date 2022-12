Bettenhaus GD Krauss ehrt Mitarbeiterinnen

Die traditionelle Ehrung langjähriger Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Bettenhauses GD Krauss ist dieses Jahr endlich wieder in feierlichem Rahmen gefeiert worden. In seiner Ansprache in der Fuggerei in Schwäbisch Gmünd dankte Geschäftsführer und Inhaber Alfred Krauss dem gesamten Team für den herausragenden Einsatz im zu Ende gehenden und trotz schwieriger Rahmenbedingungen mit Pandemie- und Kriegsauswirkungen erfolgreichen 176. Geschäftsjahr. Blumensträuße überreichen konnte Krauss für außergewöhnliche 55 Jahre an Elisabeth Kuchler, für 50 Jahre an Rita Schöfer, für 35 Jahre an Birgit Beug und Marianne Zeller und für zehn Jahre an Carmen Gruber und Manuela Kling.

Das Bettenhaus GD Krauss ist im 176. Geschäftsjahr und seit 35 Jahren auch in Schwäbisch Gmünd tätig. Wichtigste Stütze der traditionsreichen Firma mit hohen Stammkundenanteil bleiben laut Krauss die vielen langjährigen, erfahrenen Mitarbeiterinnen aus der Region. Die Firma vertreibt hochwertige Bettsysteme, Zudecken und Wäsche, ein Großteil der Lieferanten ist im Umkreis von 150 Kilometern angesiedelt. Auch das Thema Nachhaltigkeit habe die Firma im Blick, so werde in Aalen bereits seit Jahren mehr als die Hälfte des benötigten Stroms mit der eigenen Fotovoltaik erzeugt. Mit der in Aalen und Schwäbisch Gmünd betriebenen Betten-Manufaktur können auch Kunden-Zudecken gewaschen, gereinigt und oft auch „neudeutsch upgecycelt“ werden. Große Teile des Angebots bis hin zum Besticken von Handtüchern werden auch online angeboten.