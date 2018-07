In der Schleifbrückenstraße hat ein polizeibekannter 50-Jähriger am Mittwochmittag Steine gegen einen Hyundai geworfen. Der betrunkene Mann verursachte dadurch mehrere hundert Euro Schaden. Er wurde zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Zudem erwartet ihn eine entsprechende Strafanzeige.