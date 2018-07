Ein Mann hat am Samstagvormittag gegen 10 Uhr eine Scheibe einer Gaststätte in der Kanalstraße eingeworfen und dadurch einen Sachschaden in noch unbekannter Höhe verursacht. Eine Zeugin wurde auf den Umstand aufmerksam. Im Zuge der polizeilichen Fahndung konnte ein Tatverdächtiger, der stark alkoholisiert war, festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.