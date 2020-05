Betrunkener wirft gelbe Säcke auf die Straße

Ein Betrunkener hat am frühen Dienstagmorgen in der Aalener Innenstadt randaliert.

Der 34-Jährige hat in der Walkstraße Baustellenschilder umgeworfen und in der Stuttgarter Straße zahlreiche gelbe Säcke auf der Fahrbahn verteilt. Da mit weiteren Störungen zu rechnen war, nahm die Polizei den Mann bis zu seiner Ausnüchterung in Polizeigewahrsam.