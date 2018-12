Betrunkener wird von der Straße geschleudert

Ein betrunkener Autofahrer ist am Samstagabend von der Fahrbahn geschleudert worden, weil er zu schnell unterwegs war.

Der Mann fuhr gegen 19 Uhr auf der Steinheimer Straße in Bartholomä entlang. Allerdings viel zu schnell, weswegen er von der Fahrbahn abkam. Er krachte in ein Verkehrszeichen und in eine Werbetafel. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Fahrer betrunken war. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Beim Unfall entstand ein Schaden von 12 500 Euro.