Betrunkener verursacht Unfall und legt sich schlafen

Aalen (an) - Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht auf Donnerstag in Aalen einen Verkehrsunfall verursacht und sich dann zum Schlafen auf einen Parkplatz gestellt. Die Unfallstelle ist bislang noch unbekannt.

Am frühen Donnerstagmorgen wurde gegen 0.30 Uhr ein stark alkoholisierter 48-jähriger Autofahrer in seinem stark beschädigten Pkw auf einem Parkplatzgelände im Bereich Wellandstraße und Einmündung zur Zufahrt der Westumgehung der B29 schlafend angetroffen.

Laut Polizeibericht hatte er zuvor offensichtlich einen Verkehrsunfall, bei dem die gesamte linke Seite seines Fahrzeugs beschädigt und der Außenspiegel abgerissen wurde. Der unverletzte Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Die Unfallstelle konnte bislang noch nicht lokalisiert werden.