Betrunkener verletzt zwei Polizisten

In der Nacht zum Mittwoch, gegen 1:30 Uhr verständigten Security-Mitarbeiter einer Diskothek in der Ulmer Straße die Polizei, da sich ein betrunkener Disco-Besucher äußerst aggressiv verhielt. Nachdem sich der 19-Jährige auch von den Beamten nicht beruhigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen. Hiergegen wehrte er sich massiv, sodass letztlich beide Polizisten beim Überwältigen des Mannes leichte Verletzungen erlitten. Zudem beleidigte der Mann, der mit über zwei Promille erheblich betrunken war, die Beamten mehrfach mit Worten aus der Gossensprache. Er musste die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen, ihn erwartet eine Strafanzeige.