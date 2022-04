Betrunkener tickt in der Innenstadt aus

Im Laufe des Montags hat ein alkoholisierter 45 Jahre alter Mann mehrfach in der Stadtmitte randaliert und mehrere Passanten belästigt.

Der betrunkene Mann hatte gegen 12.50 Uhr in der Mittelbachstraße in einem Schnellimbiss randaliert, woraufhin er von Beamten des Aalener Polizeireviers aufgefordert wurde, dies zu unterlassen und dir Örtlichkeit zu verlassen. Gegen 14.15 Uhr pöbelte er am Busbahnhof mehrere Fahrgäste an. Auch hier wurde er wieder der Örtlichkeit verwiesen und sicherte den Beamten zu, nachhause zu gehen.

Nachdem er jedoch gegen 18.15 Uhr mit einem Alkoholpegel von inzwischen mehr als 2,2 Promille erneut weitere Passanten am Marktplatz verbal anging und er den mehrfach ausgesprochenen Platzverweisen nicht nachkam, wurde er letztendlich auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen.