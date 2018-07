Ein Betrunkener ist in der Nacht von Sonntag auf Montag von seinem Fahrrad gestürzt und an Ort und Stelle eingeschlafen. Eine 24-Jährige fand den Mann in der Heidenheimer Straße, wie er mit seinem Fahrrad zwischen den Beinen auf dem Boden lag. Der 53-Jährige blieb bei seinem Sturz unverletzt; auch das Fahrrad blieb ohne Blessuren. Der Radler musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen; sein Rad blieb derweil angeschlossen am Straßenrand zurück.