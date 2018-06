Betrunkener Senior rammt Verkehrsinsel

Weil ein 78 Jahre alter Mann bei einem Unfall am Mittwochabend alkoholisiert gewesen ist, musste er eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben.

Der Senior befuhr gegen 20.15 Uhr mit seinem Peugeot die Brainkofer Straße in Iggingen und übersah dabei in einer leichten Linkskurve aufgrund der tiefstehenden Sonne und seiner Alkoholisierung die dortige Verkehrsinsel. Er stieß frontal gegen ein Verkehrszeichen an der Insel, wobei laut Polizei ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand.