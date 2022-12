Betrunkener schreit Beschimpfungen herum

Ein polizeibekannter 22-Jähriger hat am Mittwoch gegen 23 Uhr grundlos Passanten im Innenstadtbereich belästigt. Er schrie lauthals Schimpfwörter herum und fiel mehrfach auf. Da der alkoholisierte Mann trotz Aufforderungen der Polizei keine Ruhe gab, wurde ihm der Gewahrsam erklärt. Dabei beleidigte er auch die Polizisten.

In Dewangen wurde gegen 1 Uhr ebenfalls ein Betrunkener in der Krähenfeldstraße gemeldet, welcher auf dem Gehweg saß und laut herumschrie. Der Mann war mit rund zweieinhalb Promille alkoholisiert und konnte sich kaum auf den Beinen halten. Beim Aufhelfen spuckte er einem Polizisten ins Gesicht. Auch er wurde zur Ausnüchterung und Störungsbeseitigung bis Donnerstagmorgen in Gewahrsam genommen.