Betrunkener schlägt Mitarbeiterin ins Gesicht.

Trotz bestehendem Hausverbot hat sich am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr ein 21-Jähriger in einen Einkaufsmarkt in der Heinrich-Rieger-Straße begeben. Eine 54 Jahre alte Mitarbeiterin sprach den Mann auf den Umstand an und wollte ihn des Marktes verweisen. Der stark Alkoholisierte schlug ihr daraufhin mit der Faust ins Gesicht, wobei sie sich leicht verletzte.

Anschließend flüchtete der Mann, konnte nach kurzer Verfolgung aber von einem Polizisten, der sich privat im Markt aufhielt, eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der 21-Jährige wurde bis zum Folgetag in Gewahrsam genommen. Zudem erwarten ihn entsprechende Strafanzeigen.