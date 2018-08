Betrunkener schlägt Mann Tasche gegen Kinn.

Gegen 21.20 Uhr am Dienstagabend hat ein 36-Jähriger auf seinem Heimweg einen Mann bemerkt, der in der Julius-Bausch-Straße auf einer Steintreppe gesessen und Alkohol konsumiert hat. Da es sich bei der Örtlichkeit um Privatbesitz handelt, sprach der 36-Jährige den Unbekannten an und sagte ihm, dass er sich hier nicht aufhalten darf.

Daraufhin wollte der Mann in Richtung eines Lokales gehen, wurde aber wiederum von dem 36-Jährigen darauf aufmerksam gemacht, dass dieses geschlossen ist. Darüber offenbar verärgert, riss der Unbekannte an der Umhängetasche des 36-Jährigen und schlug ihm diese in Richtung Kinn. Durch das Reißen lief in der Tasche ein Getränk aus, wobei ein Handy beschädigt wurde und ein Sachschaden von rund 600 Euro entstand.