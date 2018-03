Ein 53-jähriger Betrunkener hat in einem Supermakrt im Hagenbacher Ring randaliert. Der Mann war nicht mehr in der Lage, einen Alkoholtest durchzuführen. Die Polizei nahm den Mann mit und übergab ihn an der Wohnadresse seiner Mutter. Für die entstandenen Polizeikosten erhält der Mann eine entsprechende Gebührenrechnung.