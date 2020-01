Betrunkener rammt mit über zwei Promille Blumenkübel.

Gegen 1.20 Uhr am Montagmorgen hat ein Taxifahrer einen Fahrgast in der Kochertalstraße abgesetzt. Dieser setzte sich dann in ein Auto, rammte beim Anfahren einen Blumenkübel und fuhr anschließend in Richtung Unterkochen davon.

Seine Beobachtung teilte der Taxifahrer dem Polizeirevier Aalen mit.

Der 33 Jahre alte Fahrer wurde in der Adlerstraße kontrolliert. Er war mit über zwei Promille deutlich betrunken. Er musste eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde einbehalten.