Die Polizei hat am Montag gegen 22.40 Uhr einen ein 27-jähriger Fahrradfahrer in der Straße „Am Haldenbach“ kontrolliert. Der junge Mann fiel zuvor durch seine auffällige Fahrweise auf. Bei der anschließenden Überprüfung wurde festgestellt, dass er erheblich unter Alkoholeinwirkung stand, was eine Blutentnahme zur Folge hatte.