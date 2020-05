Betrunkener pöbelt Kunden im Supermarkt an.

Angestellte eines Einkaufsmarktes in der Friedhofstraße haben am Montagabend kurz nach 18 Uhr die Polizei zu Hilfe gerufen, da ein offenbar betrunkener Mann im Laden Kunden angepöbelt hatte.

Als Beamte des Polizeireviers Aalen bei dem Geschäft eintrafen, zeigte sich der 39-Jährige schon beim ersten Kontakt äußerst aggressiv. Er beleidigte die Polizisten und geriet immer mehr in Rage. Nachdem der uneinsichtige Mann einem mehrmaligen Platzverweis nicht nachkam, wurde er mit zur Dienststelle genommen. Auf richterliche Anordnung musste er bis 6 Uhr am Dienstag in Polizeigewahrsam bleiben.