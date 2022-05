Betrunkener Mann beschädigt geparktes Auto

Ein betrunkener Mann hat am späten Dienstagabend in der Nähe des Aalener Bahnhofs ein geparktes Auto beschädigt.

Der bis jetzt unbekannte Mann wollte gegen 23.45 Uhr in eine Spielhalle am Bahnhof eintreten, was ihm jedoch verwehrt wurde. Er stolperte nach draußen und ließ seine Wut an einen geparkten Skoda aus, indem er die Heckscheibe ein- und die Seitenspiegel abschlug.

Der Mann ist zwischen 20 und 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er trägt einen Bart und schwarze Haare, die mit Haargel zurückgekämmt waren.

Um Hinweise bittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240.