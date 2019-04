Betrunkener legt sich mit Polizisten an

Von Deutsche Presse-Agentur

In einem Klärwerk in Lorch (Ostalbkreis) ist ein Teil der Anlage explodiert. „Es gab einen lauten Knall, zudem war eine Stichflamme zu sehen“, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.

Durch die Detonation am Freitagabend wurde die komplette Seitenwand des dreistöckigen Fäulnisturms herausgerissen.

Trümmerteile flogen rund 50 Meter durch die Luft. Über den Fäulnisturm werden der Polizei zufolge üblicherweise Gase abgeleitet, die in der Kläranlage entstehen.