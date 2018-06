Am Mittwochabend ist ein 21-jähriger Krad-Fahrer gegen eine Verkehrsinsel geprallt.

Er war auf der Mönchsbuchstraße in Affalterried unterwegs und wollte nach links in die Onatsbachstraße einfahren. Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit prallte er in einer Kurve mit dem Vorderrad gegen eine Verkehrsinsel, schleuderte dann einige Meter quer über die Gegenfahrbahn, bevor das Krad auf dem Gehweg zum Liegen kam. Der betrunkene 21-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Er musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben. An seiner Honda entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.