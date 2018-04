Am Samstag ist ein betrunkener Autofahrer von der Straße abgekommen.

Der 20-jährige VW-Fahrer bog am Samstag, gegen 1.30 Uhr am Burgstallkreisel in Richtung Bundesstraße 19 ab. In einer leichten Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Er musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben.