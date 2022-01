Betrunkener klettert auf Wasserrückhaltebecken

Ein 18-Jähriger ist am Donnerstagabend auf das Wasserrückhaltebecken in den Dürrwiesen geklettert. Das berichtet die Polizei. Ein Anrufer verständigte diese kurz vor 22 Uhr. Beamte des Aalener Polizeireviers trafen vor Ort einen 18-Jährigen an, der deutlich betrunken gewesen sein soll.

Dieser war zuvor auf das Wasserhäuschen gestiegen und nahm hierbei leichtsinnig in Kauf, dass er hätte rund sechs Meter in die Tiefe stürzen können. Da der junge Mann sich völlig unzugänglich zeigte und wegen seiner Alkoholisierung nicht in der Lage war, den Heimweg alleine anzutreten, wurde er von den Polizeibeamten nach Hause gebracht und seinen Angehörigen übergeben.