Betrunkener kehrt an Unfallstelle zurück

(an) - Ein 42-Jähriger hat am Freitagabend betrunken einen Unfall verursacht. Der Mann wollte von der von der Lukas-Cranach-Straße nach links in die Albrecht-Dürer-Straße einbiegen. Der Abbiegevorgang misslang und er fuhr zunächst über den Randstein, dann durch eine Grünfläche und schließlich durch ein Gebüsch wieder auf die Straße zurück. Der Fahrer hielt kurz an und fuhr dann weiter. Die Beamten suchten zunächst erfolglos die Umgebung nach dem flüchtigen Fahrzeug ab und fuhren dann die Unfallstelle an. Noch während der Besichtigung der Unfallstelle tauchte das gesuchte Auto auf. Es wurde gestoppt und kontrolliert. Der rechte Vorderreifen war platt. Beim 42-jährigen Fahrer wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab einen Wert um die 2 Promille. Nach der Blutentnahme wurde der Führerschein des Mannesichergestellt.