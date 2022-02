Betrunkener greift Frau an

Ein 35-Jähriger hat am Montag eine 35-Jährige und eine 16-Jährige angegriffen.

Völlig grundlos und ohne irgendwelche Vorbeziehungen ging der Mann am Montagnachmittag kurz nach 15 Uhr auf eine ebenfalls 35 Jahre alte Frau zu, die auf dem Marktplatz unterwegs war, schrie sie lautstark an und schlug ihr mit der Hand gegen den Kopf. Anschließend ging der Mann davon. Ein Beamter des Polizeireviers Aalen, der sich in der Nähe aufhielt und das Geschrei gehört hatte, nahm sofort die Verfolgung des zunächst Unbekannten auf und verständigte zeitgleich weitere Kollegen, so dass der Täter rasch vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Aalen gebracht werden konnte. Bei dem 35-Jährigen handelt es sich um einen polizeibekannten Mann, der zur Tatzeit deutlich unter Alkoholeinwirkung stand.

Bereits gegen 14 Uhr hatte der Mann in der Bahnhofshalle ein 16-jähriges Mädchen ins Gesicht geschlagen, nachdem diese ihn zur Ruhe aufgefordert hatte. Da dem 35-Jährigen am Tag zuvor ein Hausverbot ausgesprochen worden war, hielt sich der Mann widerrechtlich im Bahnhofsgebäude auf. Entsprechende Anzeigen gegen den 35-Jährigen werden der Staatsanwaltschaft Ellwangen vorgelegt.