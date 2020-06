Betrunkener gefährdet auf der A7 mehrere Autofahrer.

Ein 62-Jähriger ist am Dienstagnachmittag gegen 13.45 Uhr mit über zwei Promille auf der A7 in Richtung Norden unterwegs gewesen. Dabei fuhr er in Schlangenlinien, wodurch er ab der Anschlussstelle Aalen/Oberkochen mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdete.

Trotz entsprechender Anhaltesignale weigerte sich der Mann anzuhalten und versuchte sogar zu flüchten. Letztlich konnte er nach der Anschlussstelle Dinkelsbühl angehalten und aus dem Verkehr gezogen werden.

Er musste die Polizisten mit zur Blutentnahme begleiten, sein Führerschein wurde einbehalten.