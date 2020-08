Betrunkener fährt gegen Notarztwagen und flüchtet

Betrunken hat ein 33-Jähriger am frühen Sonntagmorgen einen Unfall verursacht und ist geflüchtet.

Er war gegen 2.25 Uhr auf der Gartenstraße in Richtung Aalen Stadtmitte unterwegs. In der Gartenstraße stand ein Notarztwagen mit offenstehende Fahrertüre. Der 33-Jährige fuhr gegen diese geöffnete Türe. Der Fahrer des Notarztwagens, musste ausweichen um nicht vom Wagen des 33-Jährigen erfasst zu werden. Der Unfallverursacher flüchtete, konnte jedoch vom Fahrer des geschädigten Fahrzeuges an der Wohnadresse gestellt werden. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Er musste sich einer Blutprobe unterziehen und muss nun mit einer Anzeige rechnen.