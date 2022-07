Betrunkener bedroht Passanten am ZOB

Am Montagmittag gegen 13.30 Uhr hat eine Frau die Polizei verständigt, nachdem sich ein 42-Jähriger beim ZOB gegenüber Passanten sehr aggressiv verhielt und wohl auch einen älteren Mann zu Boden gestoßen hatte. Dieser habe bei dem Sturz eine Verletzung am Arm erlitten. Aufgrund der Beschreibung der Zeugin konnten Beamte des Aalener Polizeireviers den mutmaßlichen Täter am Busbahnhof antreffen.

Dieser war gerade im Begriff, in bedrohlicher Haltung auf einen Passanten zuzugehen, was von den Beamten unterbunden werden konnte. Auf Ansprache reagierte der deutlich betrunkene Mann lautstark und aggressiv. Nachdem er sich mehrfach gegen die Polizisten stellte, wurden ihm Handschließen angelegt. Da der 42-Jährige eine blutende Wunde aufwies, wurde ein Rettungswagen angefordert, der ihn ins Krankenhaus brachte. Nachdem er versorgt worden war, wurde er auf richterliche Anordnung bis Dienstagmorgen, 5 Uhr, in Polizeigewahrsam genommen.

Personen, die von dem 42-Jährigen angegriffen, beleidigt oder bedroht wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 / 5240 in Verbindung zu setzen.