Betrunkener bedroht Mitbewohner mit Messer

Weil er seine Mitbewohner bedroht hat, ist ein Betrunkener in Polizeigewahrsam genommen worden.

Der Mann Mitte 20 bedrohte in der Nacht zum Donnerstag Mitbewohner in einem Wohnheim an der Düsseldorfer Straße mit einem Messer und ging dann weg. Die Polizei traf den Mann gegen 4.30 Uhr im Bereich des Freibades an. Da er stark betrunken war, wurde er nach richterlicher Anordnung zur Ausnüchterung in polizeilichen Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird wegen Bedrohung ermittelt.