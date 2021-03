Betrunkener Autofahrer trifft zweimal auf die gleichen Beamten

Gleich zweimal haben Polizeibeamte einem 35-Jährigen die Weiterfahrt mit dem Auto untersagt.

Gegen 23.40 Uhr stoppte eine Polizeistreife den Mann in der Aalener Straße in Unterkochen auf Höhe der Tankstelle. Die Beamten stellten fest, dass der Mann deutlich nach Alkohol roch und ordneten einen entsprechenden Test an. Nach der Blutentnahme untersagten die Polizisten dem Mann aufgrund seines Alkoholpegels.

Nur eine dreiviertel Stunde später machte sich der Unbelehrbare dann dennoch mit seinem Fahrzeug auf den Heimweg und kam der gleichen Polizeistreife bei Oberkochen entgegen. Wieder musste er einen Alkoholtest über sich ergehen lassen und nun mit einer weiteren Anzeige wegen Fahren unter Alkoholeinwirkung rechnen.