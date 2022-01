Betrunkener Autofahrer kracht in ein Schaufenster

Am Sonntagmorgen, kurz vor 3 Uhr, meldete ein Zeuge, dass soeben ein Auto in der Sankt Pöltener Straße in eine Schaufensterscheibe gefahren war. Der Fahrer flüchtete dann in die Grabenstraße, wo er seinen VW Golf stehen ließ. Der Fahrer machte sich zu Fuß aus dem Staub. Seinen schwer verletzten Mitfahrer ließ er blutend zurück. Der 20-Jährige konnte noch in der Nacht ermittelt und festgenommen werden. Er war erheblich betrunken und hatte auch Drogen konsumiert. Bei ihm wurde eine Blutprobe erhoben. Sein 21-jähriger Mitfahrer musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Der Sachschaden am Auto wird mit 5000 Euro beziffert. Am Gebäude dürfte der Schaden bis 50 000 Euro betragen.