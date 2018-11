Betrunkenen aus dem Verkehr gezogen

Ein Zeuge hat am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr einen von ihm beobachteten Verkehrsunfall der Polizei gemeldet. Er hatte beobachtet, wie ein Ford, der vor seinem Fahrzeug die Ebnater Steige in Richtung Ebnat befuhr, in Schlangenlinien unterwegs war. Auf dem Parkplatz eines Restaurants am Ortseingang von Ebnat fuhr der Ford dann gegen einen dort aufgestellten Betonpoller. Als der Fahrer des Ford aus dem Fahrzeug stieg, sprach ihn der Zeuge an, wobei er feststellte, dass der Mann deutlich nach Alkohol roch. Während er nun die Polizei verständigte, setzte sich der Unbekannte wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon. Sein Fahrzeug konnte von Beamten des Polizeireviers Aalen am Ortseingang von Unterkochen angetroffen und angehalten werden. Der

77 Jahre alte Fahrer wurde einer Kontrolle unterzogen. Nachdem er deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum aufwies, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der an seinem Fahrzeug entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.