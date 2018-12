Ein 79-Jähriger ist am Freitag gegen 8 Uhr betrunken in den Kocher gefallen. Wie die Polizei mitteilt, musste die Feuerwehr Wasseralfingen in die Schloßstraße/ Schafgasse mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften ausrücken und den Mann retten. Der stark unterkühlte Mann wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.