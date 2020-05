Betrunkene wirft Glas nach Kontrahenten

Gegen 4 Uhr am frühen Montagmorgen ist die Polizei in die Sandstraße gerufen worden, nachdem sich dort eine 27-Jährige und ein 32-Jähriger nach starkem Alkoholkonsum ordentlich in die Haare bekommen hatten.

Im Verlauf der Auseinandersetzung warf die Frau ein Trinkglas gegen ihren Kontrahenten, das diesen an der Nase traf und ihm eine stark blutende Verletzung zufügte. Der Mann schlug daraufhin der Frau ins Gesicht, woraufhin auch sie stark aus der Nase blutete. Beide wurden vor Ort von zwei Rettungswagenbesatzungen und einem Notarzt versorgt. Eine Einlieferung ins Krankenhaus lehnten beide ab. Beide erwartet nun eine entsprechende Strafanzeige.