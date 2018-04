Betrunkene verursacht Unfall und beschimpft Beamte.

Auf rund 3000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 53-Jährige am Mittwochabend verursacht hat.

Kurz nach 22 Uhr bog eine 57-Jährige mit ihrem Auto von der Heubacher Straße nach links in die Straße An der Heide ab. Die 53-Jährige stand zu dieser Zeit mit ihrem Auto an der Einmündung. Obwohl die 57-Jährige den Einmündungsbereich noch nicht passiert hatte, fuhr die 53-Jährige los, wobei sie das Auto der 57-Jährigen streifte.

Beide Autofahrerinnen stiegen aus und unterhielten sich. Dabei bemerkte die 57-Jährige, dass die 53-Jährige nach Alkohol roch. Sie verständigte daraufhin die Polizei. Als die 53-Jährige dies bemerkte, stieg sie in ihr Fahrzeug und fuhr davon.

Als Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd die 53-Jährige zuhause aufsuchten, bemerkten auch sie deutliche Ausfallerscheinungen durch Alkohol. Die Frau wurde daraufhin ins Krankenhaus zur Blutentnahme gefahren. Während der Fahrt beleidigte sie die Beamten mehrfach, weshalb sie auch mit einer entsprechenden Anzeige rechnen muss.