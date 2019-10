Eine 35-Jährige hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Polizistin mit einem Gehstock angegriffen. Die Beamten wollten am Bahnhof Schwäbisch Hall eine verdächtige Wahrnehmung überprüfen, als die alkholisierte Frau der Beamtin mit dem Stock in den Rücken schlug.Weitere Polizisten brachten die Angreiferin zu Boden. Anschließend nahmen sie die Frau für weitere Maßnahmen mit auf die Dienststelle. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihr droht nun eine Strafanzeige.