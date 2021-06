Betrunkene Fahrerin rollt rückwärts

Auf der L1029 in Fahrtrichtung Oberalfingen haben am Montagnachmittag gegen 15 Uhr zwei hintereinander fahrende Fahrzeuge an einer Baustelle verkehrsbedingt wegen eines Rückstaus anhalten müssen. Die vorausfahrende 51-jährige Autofahrerin, die zuvor in Schlangenlinie gefahren sein soll, rollte dabei an einer Steigung rückwärts und prallte leicht auf das dahinterstehende Auto einer 42-Jährigen. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro beziffert. Da die Unfallverursacherin unter Alkoholeinwirkung stand, wurde ihr Führerschein eingezogen. Die Polizei Aalen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07361 / 5240.