Betrunken, zu schnell und rote Ampel übersehen

Ein 27-jähriger betrunkenerAutofahrer befuhr am Samstag kurz vor 23 Uhr die B29 in Richtung Hüttlingen. Kurz nach dem Rombachtunnel übersah er die dortige rote Ampel an der Einmündung von der Wellandstraße her kommend, fuhr in den Einmündungsbereich bei Rot ein und kollidierte dort mit eine 26-jährigen Fahrerin. Die 26-Jähr ige kam von der Wellandstraße her, stand zunächst als Linksabbiegerin an der roten Ampel und fuhr bei Grün in Richtung Rombachtunnel los. Durch die Wucht des Aufpralles wurde die 26-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 15 000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 27-Jährige zu schnell und auch noch deutlich alkoholisiert unterwegs war. Zur Feststellung der genauen Blutalkoholkonzentration wurde bei dem 27-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.