Betrunken vom E-Roller gestürzt - Zeugen gesucht

Am Dienstagnachmittag gegen 15.20 Uhr befuhr ein 52-jähriger Mann mit seinem E-Roller die Hofherrnstraße und wollte von dieser nach links in die Steinertgasse einbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle und stürzte vom Roller. Wie die Polizei mitteilt, wurde er dabei verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Da er unter Alkoholeinwirkung stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Polizeilichen Erkenntnissen zufolge wurde der Sturz von mehreren Zeugen beobachtet. Zur Klärung der genaueren Umstände des Sturzes werden diese gebeten, sich dringend mit dem Polizeirevier Aalen unter 07361 / 5240 in Verbindung zu setzen.