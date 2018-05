Betrunken, unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs

Zur Faschingszeit haben Beamte des Polizeireviers und der Rauschgiftermittlungsgruppe in der Nacht von Freitag auf Samstag gezielt Alkohol - und Drogenkontrollen initiiert. Dabei stellten sie einige Verstöße fest.

58-jähriger Autofahrer wurde am frühen Freitagabend in einem kleinen Dorf bei Heidenheim praktisch vor der Haustüre kontrolliert. Die Polizeibeamten nahmen bei dem Mann Alkoholgeruch wahr. Das Ergebnis: Er hatte fast ein Promille. Kurz vor Mitternacht wurde ein 56-jähriger Autofahrer in Nattheim angehalten. Auch bei ihm stellten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch fest. Hier lautete das Ergebnis ebenfalls fast ein Promille. Beide Autofahrer erwarten nun ein Bußgeld von mindestens 500 Euro und ein Fahrverbot von mindestens einem Monat.

Kurz nach Mitternacht fand erneut eine Kontrolle in Heidenheim statt. Ein 28-jähriger Fahrer versuchte, mit seinem Auto zu flüchten. Nach kurzer Verfolgungsfahrt konnte er angehalten werden. Er stand unter Drogen, zudem war sei Auto nicht zugelassen. BEr musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwarten nun Verfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Am frühen Samstagmorgen kontrollierte die Polizei einen 23-jährigen Autofahrer. Bei ihm bestand der Verdacht, dass er unter Alkohol - und Drogenbeeinflussung gefahren ist. Zur Überprüfung wurde dem Fahrer im Krankenhaus Blut abgenommen. Er muss jetzt ebenfalls mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

Außerdem wurden noch zwei weitere Autofahrer angehalten, die keinen Führerschein besaßen. Sie erwartet ebenfalls ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Ihren Heimweg mussten sie ohne Auto antreten. (an)