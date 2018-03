Betrunken Unfall verursacht

Ein 25-Jähriger hat in der Nacht von Montag auf Dienstag betrunken einen Unfall verursacht. Gegen 1.15 Uhr war er von Gerstetten nach Altheim unterwegs. In einer Rechtskurve lenkte der Autofahrer nicht weit genug und fuhr auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem anderen Auto zusammen. Der Fahrer des anderen Autos verletzte sich leicht. Die hinzugerufene Polizei stellte fest, dass der Unfallverursacher nach Alkohol roch. Der 25-Jährige kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Den Führerschein behielten die Polizisten ein. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von ungefähr 9.000 Euro. Abschlepper bargen die Fahrzeuge.