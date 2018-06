Betrunken und ohne Führerschein

Ein 17-jähriger hat unter Alkoholeinwirkung einen Unfall verursacht. Mit seinem Motorrad wollte ein 17-Jähriger am Samstagabend kurz nach 19 Uhr von der Seestraße in die Wiesentalstraße einfahren und kam dabei zu weit auf die linke Seite.

Er streifte deshalb den Pkw eines 55-Jährigen, kam zu Fall und zog sich Schürfwunden und Prellungen zu, die in der Klinik behandelt werden mussten. Die Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der 17-Jährige keine Fahrerlaubnis für das Kraftrad besitzt und zudem Alkohol getrunken hatte. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Am Pkw und am Krad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.