Betrunken und aggressiv: Polizeibeamter bei Widerstandshandlung verletzt

Im Verlauf einer Identitätsfeststellung sind zwei Beamte des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers am Sonntagmorgen kurz vor 10 Uhr verletzt worden. Im Bereich des Lorcher Bahnhofs überprüften die Polizisten einen 24-Jährigen, der unvermittelt einem der Beamten den Mund-Nasen-Schutz vom Gesicht zog und ihn ins Gesicht schlug. Außerdem trat der 24-Jährige gegen das Knie des Beamten, der hierbei verletzt wurde und später zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Der deutlich angetrunkene 24-Jährige wurde von zu Boden gebracht, wobei er heftigen Widerstand leistete. Sogar als er auf dem Boden lag, gelang es ihm, den bereits vorher angegriffenen Beamten in den Würgegriff zu nehmen und mit Füßen gegen eine weitere Polizeibeamtin zu treten.

Der renitente Mann musste schlussendlich an Händen und Füßen geschlossen werden. Auch seine 21-jährige alkoholisierte Begleiterin, die in das Geschehen eingriff, fing unvermittelt an, mit den Fäusten auf die Beamten einzuschlagen; auch sie musste zu Boden gebracht und dort fixiert werden.