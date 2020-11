Betrunken mit gestohlenem E-Scooter unterwegs

Eine Polizeistreife hat in der Nacht zum Sonntag einen 20-Jährigen gestoppt, der mit einem E-Scoote auf dem Radweg neben der Gartenstraße stadteinwärts in Schlangenlinien gefahren war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer mit über 1,3 Promille auf dem Zweirad stand. Da die Polizisten vermutete, dass der junge Mann zudem unter Drogen stand, ordneten sie eine Blutentnahme an. Auch stellten die Beamten fest, dass der 20-Jähige sein Gefährt gestohlen hatte. Der Besitzer des Elektro-Kleinfahrzeugs hatte nämlich am Samstagabend beim Polizeirevier Aalen Anzeige wegen Diebstahls erstattet. Gegen den 20-jährigen Tatverdächtigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.