Betrunken gegen Leitplanke und Geländer geprallt.

Eine 18-jährige Autofahrerin ist am Sonntag gegen1.45 Uhr auf der Heidenheimer Straße in Richtung Schnaitheim gefahren. Auf Höhe der Straße Am Jagdschlößle kam sie vermutlich aufgrund alkoholischer Beeinflussung im Zusammenspiel mit nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte sie gegen eine Leitplanke und das Geländer der Brenzbrücke.

Durch den Unfall wurde sie leicht verletzt und mit einem Krankenwagen ins Klinikum Heidenheim gebracht. Auf der Fahrt sagten ihr die Beamten, dass im Krankenhaus eine Blutentnahme auf sie zukommt. Dies versetzte die Frau so in Rage, dass sie sich mit Händen und Füßen gegen die Maßnahmen der Polizei zu wehren versuchte und einen Beamten sogar in die Hand biss. Es brachte ihr jedoch nichts. Ihr wurde Blut entnommen und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen. (an)